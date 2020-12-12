24 günde 20 milyar liralık borç yapılandırıldı

Vergi ve diğer bazı alacakların yapılandırılması için bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulunurken, 24 günlük süreçte 20 milyar 662 milyon liralık borç yapılandırıldı.

Fotoğraf: Reuters

AA’nın Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan aktardığı bilgiye göre, vergi mükellefleri düzenlemeye büyük ilgi gösteriyor.

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Düzenlemeden yararlanmak için vergi dairelerine bugüne kadar 2 milyon 787 bin mükellef başvuruda bulundu.

Bu kapsamda 3 milyon 592 bin dilekçe alınırken, 24 günlük süreçte 20 milyar 662 milyon lira alacak yapılandırıldı.

Mükellefler, bugüne kadar 269 milyon 213 bin 500 lira ödeme yaptı.

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Düzenlemeden yararlanmak için başvurular ‘www.gib.gov.tr’ veya ‘www.turkiye.gov.tr’ sitesi üzerinden, ilgili vergi dairelerinden veya posta yoluyla yapılabiliyor.

Yapılandırılan borçların peşin olarak 1 Şubat 2021’e kadar ödenmesi halinde, hesaplanan Yİ-ÜFE tutarından yüzde 90, idari para cezalarının aslından yüzde 25 indirim yapılıyor.

Başvuruda bulunan vatandaşlara, borçlarını Ocak 2021’de peşin ya da 6, 9, 12 veya 18 taksitle ödeme imkanı sağlanıyor.

Tercih edilen ödeme süresine göre kanunla belirlenmiş oranda bir katsayı uygulanıyor. Bu kapsamda Yİ-ÜFE tutarından yüzde 50, idari para cezalarının aslından yüzde 12.5 indirim uygulanıyor.

Öte yandan, ilk taksiti ödeyen ve borcunun kalanını ikinci taksitin ödeme süresi olan mart ayında kapatmak isteyen mükelleflere de indirim yapılıyor ve katsayı uygulanmıyor.

Kartla ödeme

Yapılandırılan borçlar banka ve kredi kartı aracılığıyla ödenebiliyor. Kartla ödemeler, Gelir İdaresi Başkanlığı’nın internet sitesinden ‘sanal POS’ uygulaması ile yapılabiliyor.

Kanundan yararlanmak isteyenlerin, taksitle ödemeyi tercih etmeleri durumunda ilk iki taksiti süresinde ödemeleri gerekiyor. Aksi halde bu kişiler, kanunun getirdiği imkanlardan yararlanamıyor.

Yapılandırma için başvurular 31 Aralık’a kadar yapılabilecek.