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Yaramazlara biraz batar!

24 can gittikten sonra: Çorlu’daki raylar onarılıyor

 

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasının ardından kaza mahalindeki raylar onarılıyor.

Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz’da meydana gelen tren kazasında beş vagonun devrilmesi sonucu en az 24 kişi hayatını kaybetmiş, 338 kişi de yaralanmıştı. Trende toplam 362 yolcu, altı da personel vardı.

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TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası, kazanın ‘öngörülebilir ve önlenebilir nedenlerle meydana geldiğini’ savunmuştu.

Nitetim kazaya gerekçe gösterilen menfez tamamen kapatıldı. Ardından hat yenilenmeye başladı. Ekipler, vinçlerin yardımıyla rayları onarıp yeni travers taş döşüyor.

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