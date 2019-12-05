24 belediyeden iklim deklarasyonu: Hedef, küresel ısınmayı 1.5 derecede tutmak

Türkiye’nin, altısı büyükşehir 24 il ve ilçe belediyesi ‘İklim İçin Biz Varız’ başlıklı deklarasyonu imza attı. Belediyeler, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın duyurduğu deklarasyonla, Paris İklim Anlaşması’nın küresel ısınmayı 1.5 derece sınırında tutma hedefine yönelik çalışmalar yapmayı taahhüt etti.

Fotoğraflar: İklim İçin Kentler

İspanya’nın başkenti Madrid’deki iklim zirvesi sürerken, 3 Aralık’ta Boğaziçi Üniversitesi’nde düzenlenen İklim İçin Kentler Çalıştayı’nda bir araya gelen yerel yöneticiler ortak deklarasyonla çalışmalarını tamamladı.

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Kent ve ilçelerin karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan birinin iklim krizi olduğu vurgulanan deklarasyonda şu ifadelere yer verildi: “Sıcak hava dalgaları, aşırı hava olayları, su varlığının azalması ve gıda krizi gibi bir dizi afet geçen gün daha da artıyor. Bu durum, karşı karşıya kaldığımız ekonomik ve sosyal sorunları giderek derinleştiriyor. Sıcaklıkların artmasından en çok etkilenecek kentler, aynı zamanda sera gazı salımlarının yoğunlaştığı yerler. Bilim, kentlerimizin, küresel ölçekte doğal kaynak tüketiminin yüzde 75’inden, karbondioksit salımlarının ise yüzde 70’inden sorumlu oldukları için iklim değişikliğinin de baş faili olduğunu gözler önüne seriyor. Ülkemiz ne yazık ki iklim krizinden en çok etkilenecek coğrafyalardan birinde bulunuyor. Adil, eşitlikçi ve yaşanabilir bir gelecek için iklim krizine karşı herkesin somut adımlar atması gerekiyor.”

Bu metni imzalayan belediyeler karbon salımlarını azaltmak ve krize karşı uyum politikalarını hayata geçirmek için iklim değişikliği eylem planı hazırlayacaklarını, sürdürülebilir ulaşım, yenilenebilir enerji ve ekolojik tarım uygulamalarına öncelik vermeyi taahhüt etti.

Yerel yönetimler, ayrıca, iklim değişikliğiyle mücadele eden kurumları destekleyeceklerinin ve Paris Anlaşması’nın ortaya koyduğu vizyon çerçevesinde, 2030 yılına kadar küresel ısınmayı 1.5 derece sınırında tutmak için, adil, eşitlikçi, kentler için gereken adımları atacaklarının da sözünü verdi.

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“Türkiye’de seçilmiş politikacıların Paris Anlaşması’nın hedeflerine dair verdiği ilk taahhüt olması açısından tarihi öneme sahip” denen deklarasyona şu belediyeler imza attı: Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Erzurum ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri, Bolu, Edirne, Rize, Tunceli, Acıpayam (Denizli), Tepebaşı (Eskişehir), Avcılar, Bağcılar, Beşiktaş, Kadıköy, Sarıyer, Sultanbeyli (İstanbul), Bornova, Çiğli, Karşıyaka (İzmir), Fethiye, Bodrum (Muğla) ve Çerkezköy (Tekirdağ).