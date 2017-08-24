24 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Kadir Topbaş, Alibeyköy Fidanlığı’na yaptığı gezide ‘durum raporu’nu sundu: “Şehirde yaşayanlar, özellikle de çocuklar ağaçları bilmiyor. Meyveyi tanıyor ama nasıl yetiştiğini bilmiyor.”
İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 2011’de 147 bin 474 olan özel güvenlik personeli sayısı altı yılda yüzde 92 artarak 284 bin 399’a ulaştı. Özel güvenlik personeli sayısı, 261 bin personelli Emniyet Genel Müdürlüğü’nden fazla.
İçişleri Bakanlığı, DBP’li belediyelere kayyım olarak atanan dokuz kaymakamın görev yerlerini değiştirdi.
Meral Akşener liderliğinde kurulacak yeni partiye katılan eski MHP’li Koray Aydın, yaptırdıkları anketlere göre AKP’den 12 puan aldıklarının görüldüğünü söyledi.
CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin 2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerindeki adayını tarif etti: “Kimse meraklanmasın tanınmış biri olacak.”