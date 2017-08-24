İçişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, 2011’de 147 bin 474 olan özel güvenlik personeli sayısı altı yılda yüzde 92 artarak 284 bin 399’a ulaştı. Özel güvenlik personeli sayısı, 261 bin personelli Emniyet Genel Müdürlüğü’nden fazla.