Nepalli Şerpa Kami Rita, dünyanın en yüksek dağı, 8 bin 850 metre yükseklikteki Everest’e 24 kez tırmanarak rekor kırdı. Bir haftada ikinci kez dağa tırmanan Şerpa, 25’inci kez de tırmanacağını açıkladı.