Nepalli Şerpa Kami Rita, dünyanın en yüksek dağı, 8 bin 850 metre yükseklikteki Everest’e 24 kez tırmanarak rekor kırdı. Bir haftada ikinci kez dağa tırmanan Şerpa, 25’inci kez de tırmanacağını açıkladı.
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‘Dersim’ değişikliği tartışma yarattı
TKP’li Fatih Mehmet Maçoğlu başkanlığında toplanan Tunceli belediye meclisinde alınan kararla Tunceli belediyesi tabelasının ‘Dersim belediyesi’ olarak değiştirilmesi, sosyal medyada bazı tepkilere neden oldu. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de söz konusu kararın ‘yok hükmünde’ olduğunu söyledi.
AKP’li belediye seçimden önce yüzde 15 indirdiği suya yüzde 25 zam yaptı
AKP’li Samsun büyükşehir belediyesi 31 Mart’taki yerel seçimden önce yüzde 15 indirim yaptığı suya bugün yüzde 25 zam yaptı.
Reuters: ABD Ortadoğu’ya ilave 5 bin asker gönderebilir
ABD Savunma Bakanlığı’nın (Pentagon) Ortadoğu’ya yaklaşık 5 bin ilave asker gönderilmesini değerlendirdiği belirtildi.
Uzmanlar: S-400 yaptırımları ‘kartopu’ gibi büyüyebilir
Savunma uzmanları, Türkiye’nin Rusya’dan S-400 füze sistemi satın almasıyla gündeme gelebilecek ABD yaptırımlarının, savunma sanayiini ciddi ölçüde etkileyebileceğini öne sürdü.
İmamoğlu: CNN Türk, beni çeken kameramanları işten çıkarmış
CHP’nin İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Ekrem İmamoğlu, CNN Türk’de katıldığı ve yayın kesintisi tartışmalarına konu olan Ahmet Hakan’ın ‘Tarafsız Bölge’ programında kendisini yakın plan çeken dört kameramanın işine son verildiğini öne sürdü.