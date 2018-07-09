Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen tren kazasında beş vagon devrildi; en 24 kişi hayatını kaybetti, 338 kişi de yaralandı.
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‘Terör örgütü bağlantısı’ suçlaması: Türkiye vatandaşı Ebru Özkan İsrail mahkemesinde
Bir aydır İsrail’de gözaltında tutulan Türkiye vatandaşı Ebru Özkan’ın iddianamesi, savcılık tarafından hazırlandı. İsrail askeri mahkemesinde yargılanacak olan Özkan, ‘terör örgütüne para yardımı yapmak’ ve ‘terör örgütü ile iltisaklı olmak’ da dahil bir dizi iddiayla suçlanıyor.
Tren kazası anne ve kızlarını ayırdı
Tekirdağ’da meydana gelen tren kazasında yaralanan bir anne, iki kızını kaybetti. Başka bir kadın da 10 yaşındaki kızıyla birlikte yaşamını yitirdi.
Yeni KHK: Nükleer Düzenleme Kurulu kuruluyor
Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında yeni bir kanun hükmünde kararname (KHK) yayınlandı.
CHP’nin ‘Erdoğan’ın yemin töreni’ kararı: Katılacağız ama ayağa kalkmayacağız
CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın yarın Meclis’te yapacağı yemin törenine parti olarak katılacaklarını ancak ayağa kalkmayacaklarını söyledi.
Giresun’da PKK’lılarla çatışma: 24 yaşındaki uzman çavuş hayatını kaybetti
Giresun’da PKK’lılarla çıkan çatışmada 24 yaşındaki uzman çavuş Ali Cevizci hayatını kaybetti.