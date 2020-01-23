Diken

Yaramazlara biraz batar!

235 milyar

AKP Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya Türkiye’ye sığınan Suriyeli mülteciler için yapılan yardımların 40 milyar doları (yaklaşık 235 milyar lira) aştığını söyledi.

SON HABERLER

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...