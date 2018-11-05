234 bin avro: Baudelaire’in metresine yazdığı intihar mektubu müzayedede satıldı

Ünlü Fransız şair Charles Baudelaire’in metresine yazdığı intihar edeceğini dair mektubu dün yapılan müzayedede 234 bin avroya (yaklaşık 1,5 trilyon lira) satıldı.
France 24’in haberine göre Fransa’nın Fontainebleau şehrinde düzenlenen müzayede öncesinde ünlü şairin mektubunun satış rakamının üçte biri oranında alıcı bulması bekleniyordu.
Baudelaire 25 yaşındaşken, 1845 haziranında kaleme aldığı mektupta, metresi Jeanne Duval’e intihar etmeye niyetlendiğini aktarmıştı.
Fransız Le Parisien gazetesi söz konusu mektubun yaklaşık sekiz sayfadan oluştuğunu belirtti.
Türkçe’ye ‘Kötülük Çiçekleri’ eseriyle kazandırılan yazar, söz konusu mektupta “Bayan Jeanne Lemer siz mektubu aldığınızda, ben ölmüş olacağım… Kendimi öldürüyorum çünkü yaşamaya devam edemem, artık uyuma ve uyanma çilesine katlanamıyorum” demişti.
Şair kendisini göğsünden bıçaklayacak ancak neticesi ağır olmayacaktı.
Baudelaire, intihar teşebbüsünün ardından, 22 sene daha yaşayacak, 1867’de 46 yaşındayken frengi nedeniyle hayata gözlerini yumacaktı.
Osenat müzayede evi, koleksiyoncunun adını açıklamazken, müzayedeye telefonla katıldığını belirtti.