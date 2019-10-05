Diken

Yaramazlara biraz batar!

233.6 metrelik şişte et pişiren Adanalı kebapçı Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi

Adana’daki bir kebapçı, bu yıl üçüncüsü düzenlenen Lezzet Festivali’nde, 233.6 metrelik şişte et pişirerek Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi.

Fotoğraf: DHA

194.5 metreyle, ‘en uzun şişte et pişirme’ rekorunun sahibi olan Çin Halk Cumhuriyeti’nin rekorunu kıran kentteki festival alanındaki şişte 500 kilo et pişti. 100 parçadan oluşan şişteki etlerin pişirilmesi bir saat sürdü. Mangalın başındaki 116 kişi et pişirken 500 kilo kömür kullandı.

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Guinness Rekorlar Kitabı Türkiye temsilcisi Şeyda Subaşı, inceleme sonucunda rekorun kırıldığını tespit ettiklerini açıkladı.

Plaketi rekoru kıran kebapçıyı işleten Gül Kıstak’a veren Subaşı, çalışanları tebrik etti. “Çin’in rekorunu kırdığımız için gururluyuz. Kebabın başkenti olan bu rekorun Adana’da olması çok önemli” diyen Kıstak etleri Adanalılara ikram etti.

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