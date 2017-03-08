230 bin ‘ByLock’ kullanıcısı tespit edildi, 30 bini aranıyor

‘FETÖ’nün haberleşme programı ‘ByLock’u kullanan 230 bin kişinin tespit edildiği, 30 bin kullanıcının kimliğine ise ulaşılmaya çalışıldığı belirtildi.

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre 230 bin ‘ByLock’ kullanıcısından 15 bininin mükerrer olduğu, geriye kalan 215 bin hesaptan 185 bininin de kullanıcı kimliğinin belirlendiği kaydedildi.

Kimliğine ulaşılmaya çalışılan 30 bin kullanıcıın ise ‘FETÖ’nün ‘kripto’ üyeleri olabileceği değerlendirmesi yapıldı.

Söz konusu ‘ByLock’ listesinin soruşturmaları yürüten Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı’na gönderildiği belirtldi.

Öte yandan emniyet, ‘ByLock’ kullanıcılarını tespit etmek amacıyla arama motoru benzeri bir yazılım geliştirdi. Böylece GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgusunda kişinin ‘ByLock’ listesinde olup olmadığı görülebilecek.