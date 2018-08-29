23 yıla kadar hapsi isteniyor: HDP’li eski vekil Kürkçü hakkında ‘zorla getirme’ kararı

HDP’li eski vekil Ertuğrul Kürkçü hakkında ‘terör soruşturması’ kapsamında üç ayrı suçtan 23 yıla kadar hapis cezası istemiyle açılan davada ‘zorla getirme’ kararı çıkartıldı.

AA’nın haberine göre, Diyarbakır 10’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, duruşmaya katılmayan ve üzerine isnat edilen suçlamalara ilişkin savunması alınamayan Kürkçü hakkında önceki celsede nöbetçi Ankara Ağır Ceza Mahkemesi’ne talimat yazılmasına karar verildi.

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Ancak savunma için mahkemeye gitmeyen Kürkçü hakkında Ankara 29’uncu Ağır Ceza Mahkemesi, sanığın savunmasının Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile alınması için ‘zorla getirme’ kararı çıkartılmasına karar verdi.

İddianamede, Kürkçü hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’, ‘terör örgütü propagandası yapmak’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlarından dokuz buçuk yıldan 23 yıla kadar hapis cezasıyla mahkumiyeti halinde Türk Ceza Kanunu’nun ilgili maddesinde öngörülen hak yoksunluklarına hükmedilmesine karar verilmesi isteniyor.