23 yaşındaki üniversite öğrencisi aşırı dozda uyuşturucudan öldü

Antalya’da, aşırı dozda uyuşturucu kullanan üniversite öğrencisi Burak B. (23), kalbinin durması nedeniyle yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: DHA

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi Burak B. saat 01:00’de arkadaşı Y.C.Y.’nin evine gitti. İki arkadaş, gecenin ilerleyen saatlerinde uyuşturucu kullandı ve yattı. Bugün öğle saatlerinde uyanan Y.C.Y., Burak B.’nin hareketsiz yattığını fark edince 112 Acil Çağrı Merkezi’ni arayarak yardım istedi.

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Eve giden sağlık ekipleri, solunumu duran Burak B.’yi, kalp masajı yaparak yeniden yaşama döndürdü. Ancak, ambulansa yakındaki özel bir hastaneye götürülen Burak B., doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Uyuşturucuyu bırakmak için tedavi gördüğü, karnına çip taktığı belirtilen Burak B.’nin cenazesi incelemelerden sonra otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Y.C.’yi gözaltına aldı.