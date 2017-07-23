23 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
Açlık grevindeki tutuklu eğitimciler Nuriye Gülmen ve Semih Özakça için Ankara’da yapılan eyleme polis yine saldırdı.
Bu yıl 29’uncu kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalarası Yüzme Yarışı’nda 49 ülkeden 2 bin 200 yüzücü İstanbul Boğazı’nı geçti.
Adana’da Dikey Geçiş Sınavı’na (DGS) ‘Hero’ tişörtüyle gelen bir kişi gözaltına alındı.
Bundan böyle özel öğrenci yurtlarında iki öğrenci aynı odada kalamayacak.
Britanya’nın Ankara Büyükelçisi Richard Moore, ülkesinin darbe girişimine katılanlara yönelik yargı mücadelesini haklı gördüğünü belirtirken, bu mücadelenin ‘FETÖ’yle sınırlı kalmayıp gazeteci ve milletvekillerine uzanmasını eleştirdi.