Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Boğaz’dan 2 bin 200 yüzücü geçti

Bu yıl 29’uncu kez düzenlenen Samsung Boğaziçi Kıtalarası Yüzme Yarışı’nda 49 ülkeden 2 bin 200 yüzücü İstanbul Boğazı’nı geçti. 

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...