23 Şubat 2017

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Şimşek ‘başkanlığı’ böyle savundu: Mevcut sistem çok ciddi sıkıntılara gebe
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, ‘partili cumhurbaşkanlığı’ sistemine geçilmediği takdirde mevcut sistemin ‘krizlere gebe’ olduğunu öne sürdü.
Sosyal medyada ‘propaganda’dan 1734 kişi tutuklandı, 18 bin kişi gözaltı talimatı bekliyor
Bugüne kadar sosyal medyada ‘terör propagandası’ yaptığı iddiasıyla 1734 kişi tutuklandı, 18 bin 194 kişinin gözaltına alınması için de savcılık talimatı bekleniyor.
Kuzu kurda emanet: Muğla sahillerini uluslararası gayrimenkul şirketi ‘raporlamış’
Gökova başta olmak üzere Muğla kıyılarını betonlaşmaya açacak ‘bilimsel araştırma raporu’nun uluslararası bir gayrimenkul yatırım danışmanlığı şirketince hazırlandığı ortaya çıktı.
Yunanistan’ın Kardak için ‘toleransı yok’: Gerginliğin amacı referandum
Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikoc Kocyas, son günlerde Kardak kayalıkları konusunda Türkiye ile yaşanan gerginlikle ilgili, Türkiye’nin Yunanistan’ı Suriye zannetmemesi gerektiğini belirterek, gerginliğin sebebinin ‘partili cumhurbaşkanlığı’nı hedefleyen referandum olduğunu savundu.
‘Darbe’ iddianamesinden: 1987’de başlayan ‘FETÖ’ ihraçları 2003’te durdu
15 Temmuz darbe girişiminin İstanbul’daki ana davası için hazırlanan iddianamede, orduda 1987’de başlayan ‘FETÖ’ ihraçlarının AKP’nin iktidara gelmesinden bir sonraki yıl olan 2003’te durduğu belirtildi.