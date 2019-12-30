23 saat karanlıkta kalan Marmara Adası’nda jeneratörle elektrik verilmeye başlandı

Balıkesir’e bağlı Marmara Adası’nda, denizin dibinden geçen elektrik kablolarının arızalanması nedeniyle saatlerdir elektrik kesintisi yaşanıyor. Elektrik dağıtım firması tarafından jeneratör kuruldu. Kesintiden 23 saat sonra ada merkezindeki ve Saraylar bölgesindeki bir trafoya elektrik verildi.

Marmara Adası

Dün saat 15:00 sıralarında Narlı’dan Marmara Adası’na denizin dibinden giden elektrik kablolarında henüz bilinmeyen nedenle arıza meydana geldi.

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Elektriklerin kesilmesi üzerine UEDAŞ ve belediye ekipleri, kabloların tamiri için çalışma başlattı. Ancak denizdeki fırtına nedeniyle müdahalelerden sonuç alınamadı.

Marmara Adalar Belediye Başkanı Süleyman Aksoy üç hattaki arıza nedeniyle elektrik kesintisi yaşandığını söyledi.

‘Arızanın nedeni geminin çapasının kablolara takılmasından olabilir’

Aksoy, Paşa Limanı’ndan gelen ayrı bir hatla Avşa’ya elektrik sağlandığını belirterek şöyle konuştu:

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“Narlı’dan denizin altından gelen 5 kilometrelik bir hat var. Bu hatların arızalanması nedeniyle elektrikler kesildi. Bu yüzden adaya elektrik veremiyoruz. Yarın netleştirip gerekli müdahaleyi yaparak ilçemize elektriği sağlamak için elimizden geleni yapacağız. Kabloların arıza yapması geminin çapasının takılmasından olabilir. “

GESTAŞ Deniz Ulaşım AŞ’den yapılan açıklamaya göre hava muhalefeti nedeniyle Erdek-Marmara-Avşa seferleri iptal edildi.

Uludağ Elektrik Dağıtım AŞ’den (UEDAŞ) yapılan yazılı açıklamada, elektrik kesintisinin bir geminin denizin altından geçen kablolara zarar vermesiyle oluştuğunu doğruladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Bölgede kablo test aracı ve cihazlarla yapılan taramada, karadan 6 bin 800 metre civarı uzaklıkta patlak olduğu ekiplerimizce tespit edilmiştir. Deniz altı hatlarda arıza giderme çalışmaları aralıksız sürüyor ancak olumsuz hava koşulları nedeniyle arızaya müdahale noktasında ekiplerimiz zorlanıyor. Jeneratör kurma çalışmalarına başladık.”