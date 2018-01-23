23 Ocak 2018
Yaramazlara biraz batar!
Milliyet yazarı Sina Koloğlu, Netflix araştırmasını paylaştı: Türkiye’de ‘Film ve dizi izlemek muhabbetten daha önemli’ diyenlerin oranı yüzde 47.
Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili “Türkiye’nin Rusya’ya veya başka bir ülkeye verdiği herhangi bir garanti yoktur” dedi.
Türkiye Ermenileri Patrikliği, ‘Zeytin Dalı Harekatı’na katılan askerlere başarılar dileyerek, dua etti.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Afrin harekatına desteğinden ötürü Başbakan Binali Yıldırım’dan teşekkür aldığını ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın kendisini eleştirmeye devam ettiğini söyledi: “Böyle bir konuyu oy devşirmek için kullanmak ahlaksızlıktır.”
Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği ‘Zeytin Dalı Harekatı’nı yorumlayan Financial Times gazetesi, operasyonun kısa süreli ve sınırlı olma olasılığına dikkat çekti: “Bir güç gösterisinin ardından geri çekilmek mantıklı bir seçenek olabilir.”