23 Nisan kutlanıyor

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bugün tüm yurtta törenler ve şenliklerle kutlanıyor.

Fotoğraflar: DHA

İlk tören, TBMM Atatürk Anıtı’nda yapıldı. Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM başkan vekilleri Süreyya Sadi Bilgiç, Levent Gök, TBMM Başkanlık Divanı üyeleri, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çalışma Sosyal Hizmetler ve Aile Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti temsilcileri, grup başkanvekilleri ve milletvekilleri katıldı.

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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Atatürk Anıtı’na kırmızı ve beyaz karanfillerden oluşan çelenk bıraktı. Daha sonra saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu.

Anıtkabir’deki törende ise Şentop, Oktay, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis başkan vekilleri, milletvekilleri, Aslanlı Yol’da yürüdü. Şentop, mozoleye çelenk bıraktı. Şentop ve beraberindekiler, Anıtkabir önünde hatıra fotoğrafı çektirdi. Şentop, Anıtkabir Özel Defteri’ne, TBMM’nin 99’uncu kuruluş yıl dönümü nedeniyle milli mücadelenin büyük komutanı, ilk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün huzurunda olduklarını yazarak şu ifadeleri kullandı:

“İlk başkanlığını yaptığınız ve Millî Mücadelenin kazanılmasına önderlik eden TBMM’nin taşıdığı büyük sorumluluğun bilincindeyiz. Türkiye Cumhuriyeti’nin ve onun hakikî sahibi olan asil milletimizin büyük hedeflere yürümek hususunda iradesi katidir. Ülkemizin birliği, beraberliği, milletimizin huzur ve refahı için var gücümüzle çalışma kararlılığımız tamdır, süreklidir ve neticeye varması mukadderdir. Millî Mücadelemizi yürüten ve Cumhuriyetimizi kuran Gazi Meclisin ve onu vâr eden iradenin tarihî mânâsına vâkıfız ve bunun onurunu yaşamaktayız. TBMM olarak 99 yıllık tarihinde olduğu gibi bugün de ülkemizin gelişmesi, kalkınması ve muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkması için çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. Bu vesileyle Zât-ı Âlinizi ve Millî Mücadeleyi birlikte yürüttüğünüz bütün milletvekillerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum.”

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Törende yer alan Kılıçdaroğlu, beraberindeki milletvekilleriyle birlikte Anıtkabir’de hatıra fotoğrafı çektirdi. Kılıçdaroğlu, Anıtkabir’i ziyaret eden vatandaşlarla da sohbet etti.