23 Nisan kutlamasında havaya ateş açan beş kişiye ceza kesildi

İstanbul’un Sultanbeyli ilçesinde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nda balkondan havaya ateş açan beş kişiye cezai işlem uygulandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

Saat 21:00’i gösterdiğinde tüm Türkiye evlerinin balkonlarından hep bir ağızdan İstiklal Marşı’nı okudu. Sultanbeyli’de, kutlamaya ‘silah karıştıranlar‘ polise bildirildi.

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Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği’ne bağlı polis ekipleri, havaya ateş açan şüphelileri tespit ederek gözaltına aldı. Bu kişilerin evlerinde bir adet ruhsatsız tabanca, iki adet pompalı tüfek, iki adet kuru sıkı çok sayıda mermi bulundu ve el kondu. Beş kişiye idari ve adli para cezası kesildi.