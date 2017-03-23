23 Mart 2017

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‘İtinayla tez yazılır’: 20 bin TL’yi gözden çıkarana iyi bir doktora, lisans daha da ucuz
‘Akademik danışmanlık’, ‘bitirme projesi danışmanlığı’, ‘tez danışmanlığı’ adı altında parayla yazılan ‘naylon’ lisans tezlerinin fiyatı iki ila üç bin, yüksek lisans tezlerinin ise üç ila on bin TL arasında değişiyor.
Bir sene önce yayınlanmıştı: ‘Cenaze kaçırma’ yönetmeliğine Danıştay’dan ret
Güneydoğuda operasyonlar sırasında hayatını kaybeden yurttaşların sokağa çıkma yasakları nedeniyle gömülemeyen cenazelerini vali ve kaymakamların defnetmesinin önünü açan yönetmelik Danıştay’dan döndü.
Diyarbakır’da yüzde 35-39 ‘Evet’, Erdoğan’ı memnun etmemiş: Bu iyi mi şimdi?
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın bir aydan kısa süre kalan referandumda AKP’nin çalışmalarında bilhassa büyük şehirlere odaklanılmasını ve doğu ile güneydoğu illerindeki oy oranlarının da yükseltilmesini istediği öğrenildi.
Hakkari’de PKK saldırısında bir asker hayatını kaybetti, üçü yaralı
Hakkari’nin Çukurca ilçesinde 2’inci Hudut Tugay Komutanlığı’na bağlı Gerki Tepe Üs bölgesine sızma girişiminde bulunan PKK’lıların roketatarlı saldırısında bir asker hayatını kaybetti, üç asker de yaralandı.
MHP’ye göre politikalar ‘yakınlaştı’: AKP iktidarı dediğimize geldi
MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, referandumda işbirliği yaptıkları AKP’nin politikalarının partisinin çizgisine yaklaştığını savunarak “AKP iktidarı MHP’nin dediğine geldi” dedi.