Sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı, İmamoğlu 9 puan önde

Anadolu Ajansı’na göre yenilenen İstanbul seçiminde saat 20.25 itibariyle sandıkların yüzde 99.4’ü açıldı. ‘Millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu’nun oy oranı yüzde 54.03 iken ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın oy oranı yüzde 45.09.
31 Mart’ta yapılan seçimlerde İstanbul’u İmamoğlu 13 bin 789 oy farkla kazanmış, AKP’nin itirazı üzerine Yüksek Seçim Kurulu (YSK) seçimi iptal ederek 23 Haziran’da yenilenmesine karar vermişti.
Saat 20:25 itibariyle, aradaki oy farkı 777 bin 581.