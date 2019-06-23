23 Haziran seçimi: Hangi anket şirketi ne demişti?

31 Mart’ta gerçekleşen ve sonrasında Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından tekrarlanmasına karar verilen İstanbul büyükşehir belediye başkanlığı seçimi için oy verme işlemi, saat 17.00 itibariyle bitti. Sandıklar açılmaya ve oylar sayılmaya başladı.