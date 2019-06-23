Diken

Yaramazlara biraz batar!

23 Haziran seçimi: Hangi anket şirketi ne demişti?

Anket şirketlerinin İstanbul seçimine dair araştırmalarında ‘millet ittifakı’nın CHP’li adayı Ekrem İmamoğlu, ‘cumhur ittifakı’nın AKP’li adayı Binali Yıldırım’ın önünde çıkmıştı.

Fotoğraf: Reuters

Tahminler şöyleydi:

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Piar: İmamoğlu 51.5-Yıldırım 47.6

Konda: İmamoğlu yüzde 54-Yıldırım yüzde 45.

REMRES: İmamoğlu 51.14 -Yıldırım 48.53.

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MAK: İmamoğlu 50.3-Yıldırım 48.2 16 Haziran’daki ortak yayın sonrası: Ekrem İmamoğlu yüzde 44 – Binali Yıldırım yüzde 42.5.

Optimar: İmamoğlu 52-Yıldırım 48.

Konsensus: İmamoğlu 50.2-Yıldırım yüzde 48.1.

İstanbul Ekonomi Araştırma: İmamoğlu 52.11 – Yıldırım 42

Sonuçlara bakıldığında en isabetli tahmini KONDA yapmış görünüyor.


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