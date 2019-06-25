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Yaramazlara biraz batar!

23 Haziran’a ilk itiraz bağımsız aday Aydoğmuş’tan: Oylarım çalındı, mağdurum

23 Haziran’da yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimi sonuçlarına bağımsız aday Mehmet Ali Aydoğmuş’tan itiraz geldi. Aydoğmuş, “Oylarım başka bir siyasi partiye kaydırıldı” dedi.

Fotoğraf: Reuters

İstanbul İl Seçim Kurulu’nun bulunduğu Çağlayan’daki İstanbul Adalet Sarayı’na gelen Aydoğmuş, hazırladığı dilekçeyi Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) gönderilmek üzere il seçim kuruluna sundu.

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Aydoğmuş dilekçesinde şu ifadelere yer verdi: ”Bu seçim Türkiyemizin tarihinde kara sayfa olarak yer almıştır. İstanbul toplumu ve gelecek nesil için, demokrasimiz ve kara lekenin silinmesi için seçimin tekrarlanması gerekmektedir.”

31 Mart seçimlerinde 262 oy aldığını, 23 Haziran seçimlerinde ise aldığı oyların 92’ye düştüğünü dile getiren Aydoğmuş, itirazının gerekçesini şöyle anlattı: ”İstanbul’daki tüm sandıklarda bana verilen oyların bir kısmı, kasıtla sandık kurulları başkanları tarafından farklı siyasi partiler adına kaydedilmiş ve sandık sonuç tutanaklarına da bu şekilde geçmiştir. 39 ilçede herhangi bir sandık tutanağı ve çetelesi verilmediği gibi itiraz süresi de bildirilmemiştir. 31 Mart ve 23 Haziran seçimlerinde aldığım oyların başka bir siyasi partiye kaydırıldığı aşikardır. Bu nedenle mağdurum.”

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