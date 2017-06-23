23 Haziran 2017

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Reuters araştırması: Türkiye’nin yüzde 60’ı anaakımda yer alan haberlere güvenmiyor
Uluslararası haber ajansı Reuters’ın araştırma raporuna Türkiye’nin yüzde 60’ı anaakım medyada yer alan haberlere güvenmiyor. Türkiye, bu sonuçla ankete dahil edilen 36 ülke arasında 23’üncü sırada.
Independent: IŞİD ‘sızmayı önlemek’ için militanlarına sosyal medyayı yasakladı
Britanya’nın önde gelen gazetelerinden Independent, IŞİD’in mensuplarına sosyal medyayı yasakladığını yazdı.
ABD’nin ‘YPG’yle işbirliği’ mektubu yeterli bulunmadı: Asıl meseleyi çözmüyor
Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, mevkidaşı Fikri Işık’a gönderdiği IŞİD’le mücadelede YPG ile işbirliğinin zorunlu olduğunu yazdığı mektupla ilgili “Yeterli değil, asıl meseleyi çözmüyor” dedi.
La Repubblica: Kılıçdaroğlu demir gibi, mücadelesi ülkeyi hayrete düşürüyor
İtalyan La Repubblica gazetesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’nü baş sayfasından “Kılıçdaroğlu demir gibi, mücadelesi ülkeyi hayrete düşürüyor” sözleriyle anlattı.
691 sayılı KHK’nın tam metni: Askerlik Kanunu’na yeni madde
691 sayılı yeni bir kanun hükmünde kararname (KHK) yayımlandı.