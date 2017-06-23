23 Haziran 2017

Cumhurbaşkanlığı sözcüsü İbrahim Kalın, ABD Savunma Bakanı Jim Mattis, mevkidaşı Fikri Işık’a gönderdiği IŞİD’le mücadelede YPG ile işbirliğinin zorunlu olduğunu yazdığı mektupla ilgili “Yeterli değil, asıl meseleyi çözmüyor” dedi.