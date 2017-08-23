23 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
İradeleri dışında cezaevindeki hastaneye götürülen açlık grevindeki tutuklu eğitimcilerden Nuriye Gülmen avukatı aracılığıyla mesaj gönderdi: “Kendime geldiğim an o serumu çıkartıp atacağım, yine açlık grevine gireceğim.”
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, referandumun ardından dönem dönem gündeme gelen erken seçim iddiaları için “İşimize bakalım. Erken seçim yaparsak israf olur” dedi.
Eski MHP’li Meral Akşener’in, kendisinin liderliği etrafında şekillenecek partinin kurulma tarihi için “En geç 15 Ekim’den önceye yetiştirelim” talimatını verdiği kulislere yansıdı.
İspanya’nın Barcelona şehrindeki saldırının zanlılarından biri, hedeflerinin Sagrada Familia Katedrali olduğunu sölyedi.
Danıştay 14’üncü Dairesi, 1’inci ve 2’inci derece arkeolojik SİT alanlarına güneş enerjisi kurulmasına izin veren kararın yürütmesini durdurdu.