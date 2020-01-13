Diken

Yaramazlara biraz batar!

222 milyon

2019 yılında satılan yaklaşık 1.5 milyar adet poşetten Çevre ve Şehir Bakanlığı’nın 221 milyon 681 bin lira ‘geri kazanım katılım payı’ aldığı açıklandı.

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Türkiye’de şeriat tehlikesi var mı?

“Yapamazsınız”, “Buna gücünüz yetmez”, “Toplum buna müsaade etmez” gibi hamasi sloganlarla bu gidişatı durduramayacağımızı artık görmemiz gerekiyor.

TFF başkanı: Kulüpler birbirinin cesedine basarak yükselmek istiyor

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, takımlara getirilen kısıtlamaların son dönemde tartışmalara konu olmasına ilişkin, “Kulüpler kendi başarılarıyla değil, birbirlerinin cesedi üzerine basarak yükselmek istiyorlar. Transfer kısıtlamaları için gösterilen tepkilerin sebebi budur” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...