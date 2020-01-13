222 milyon

Türkiye’de yasal olarak ticari faaliyeti olmayan şirketlere kayıtlı, fiili ve gerçek çalışması olmadığı tespit edilen 350 bin kişinin emekliliği iptal edildi. ‘Sahte emeklilik şirketleri’ aracılığıyla işlem yaptıranların sayısının 700 bine ulaştığı belirtildi.