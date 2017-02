22 yılın ardından: Roger Waters’tan solo rock albümü

Efsanevi İngiliz müzik grubu Pink Floyd üyesi Roger Waters, 22 yılın ardından ilk kez solo rock albümü çıkaracağını duyurdu.

Rolling Stone’da yer alan habere göre ‘Is This the Life We Really Want?’ adını taşıyan albümün tanıtım videosunda ‘Yakında’ piyasaya çıkacağı belirtildi.

Albümüyle ilgili daha önce açıklama yapan Waters, “Gerçekten iyi bir iş çıkarıyoruz” demişti.

Albümün prodüktörlüğünü daha önce Paul McCartney, Travis, Beck, Air, U2 ve R.E.M.’le çalışan Nigel Godrich üstlendi.

Albümün tanıtım videosu şöyle: