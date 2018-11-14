22 yıldır ilk teklif: Çekya, yazar Milan Kundera’ya vatandaşlığını geri vermeye hazırlanıyor

Çekya, komünist yönetimin aldığı vatandaşlığı Çek yazar Milan Kundera’ya geri verme hazırlığında.

Guardian’da yer alan habere göre bu hafta sonu Kundera ve eşi Vera’yla Paris’te buluşan Çekya Başbakanı Andrej Babis, yazara vatandaşlığının geri verilmesini teklif etti.

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Kundera’nın vatandaşlığı gerçekten hak ettiğini dile getiren Babis, yazar ve eşiyle birlikte verimli bir sohbet gerçekleştirdiklerini söyledi.

Babis, 22 yıldır ülkesinden uzakta olan yazarı Çekya’ya da davet etti. Talebi kabul eden Kundera ailesi çok fazla evrak işi çıkmasından endişeli. Ancak teklife sıcak bakıyor.

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Kundera’nın vatandaşlığı elinden nasıl alındı?

20’nci yüzyılın en etkili romancılardan biri olarak tarihe geçen Kundera, 1950’de anti komünist faaliyet yürüttüğü gerekçesiyle Komünist Parti’den atılmıştı. Nefret figürü olmasının ardından 1975’te Çekoslovakya’yı terk edip soluğu 1975’te Fransa’da almıştı. Bundan dört yıl sonra ise hükümet Kundera’nın Çek vatandaşlığını elinden almıştı.

Kundera iki sene sonra Fransız vatandaşı olmuştu. Çek yazarın meşhur ‘Var Olmanın Dayanılmaz Hafifliği’ isimli kitabı ise 80’lerin sonuna kadar anavatanında yasaklanmıştı.