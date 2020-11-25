22 yaşındaki işçi 3 metre yükseklikten düşüp hayatını kaybetti; beton kalıbı çöken inşaatta dört kişi yaralandı

Antalya’nın iki ilçesindeki inşaatlarda bir işçi yaşamını yitirdi, dört işçi yaralandı.
AA’nın haberine göre Alanya ilçesinin Mahmutlar Mahallesi’nde, çalıştığı inşaattan düşen 22 yaşındaki Berkay Yıldız, dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten düştü.
Yaralanan Yıldız Alaaddin Keykubat Üniversitesi Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Yıldız’ın cenazesi, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.
Muratpaşa ilçesi Güvenlik Mahallesi’ndeki inşaatında ise beton kalıbı çöktü.
Çökme sırasında molozların ve dökülen betonun altında kalan dört işçi yaralandı.
Yaralı işçiler, sağlık ekiplerince Atatürk Devlet Hastanesi ile Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.