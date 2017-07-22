22 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
Antalya’da üzerinde İngilizce ‘Hero’ (Kahraman) yazılı tişört giyen 22 yaşındaki üniversiteli çift gözaltına alındı.
Meclis Milli Eğitim Komisyonu üyesi, AKP’li vekil Ahmet Hamdi Çamlı, yeni müfredatın içeriğinde yer alan ‘cihat’ kavramı için “Cihat bilmeyen çocuğa matematik öğretmenin faydası yok” dedi.
İstanbul büyükşehir belediyesinin (İBB) başlattığı iTAKSİ uygulaması kapsamında taksilerde ağustos ayından itibaren ses ve görüntü kaydı alınacak olmasına tepki gösteren hukukçular, uygulamanın suç olduğunu söyledi.
HDP lideri Selahattin Demirtaş, PKK tarafından kaçırıldıktan sonra cenazesi Pülümür Çayı’nda bulunan öğretmen Necmettin Yılmaz’ın katledilmesini kınadığını belirterek, “Bu tür cinayetlere sessiz kalınması kabul edilemez” dedi.
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde ‘Hero’ yazılı tişörtle sınava girmesinin ardından gözaltına alınan öğrenci “Cezaevi ortamını merak ettiğim için giydim” dedi.