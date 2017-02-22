22 Şubat 2017

SON HABERLER
Türkiye’de mutlu olduğunu söyleyen insan sayısı arttı!
Türkiye’de mutlu olduğunu söyleyen yurttaş oranı geçen yıl yaklaşık 5 puan artarak 61,3 olarak kayda geçti.
Af Örgütü raporu: Erdoğan gücünü sağlamlaştırdı, OHAL’le hak ihlalleri arttı
Uluslararası Af Örgütü’nün (Amnesty International) 2016 raporunda, darbe girişiminin ardından ‘polis gözetiminde rapor edilen işkence ve kötü muamele’ ve OHAL’le birlikte hak ihlallerinde artış yaşandığı ve ifade özgürlüğünün ‘keskin biçimde kötüye gittiği’ belirlendi.
Tartışmalara ‘meydan vermemek’ için: Suriyelilere vatandaşlık 16 Nisan’dan sonra
Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, 80 bin Suriyeliye Türk vatandaşlığı verilmesi için çalışmaların sürdüğünü, ancak referandum öncesi vatandaşlığa alınacaklara oy kullandırılacağı tartışmalarının doğmaması için bu yönde adımın 16 Nisan’dan sonra atılacağını söyledi.
İran’la gerilim ekonomiyi vurdu: 30 milyar dolarlık ticaret tehlikede
Türkiye Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK), İran’da düzenleyeceği iş forumunu iki ülke arasında gerilimi artıran söylemlerin ardından erteleme kararı aldı.
Trump ‘hız kesmiyor’: Belgesiz göçmenlerin sınırdışı edilmesinin önü açıldı
ABD’de İç Güvenlik Bakanlığı tüm belgesiz göçmenlerin ülkeden sınır dışı edilmesinin yolunu açacak yönetmelikler yayınladı.