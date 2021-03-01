22 Şubat -1 Mart’ta kısıtlamayı ihlal eden 39 bin 604 kişi hakkında işlem yapıldı

İçişleri Bakanlığı, 22 Şubat -1 Mart’taki sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 39 bin 604 kişi hakkında adli/idari işlem yapıldığını bildirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın bakanlığın açıklamasından aktardığına göre sokağa çıkma kısıtlalarına büyük oranda uyum sağlandığı, ihlal edenler hakkında idari ya da adli işlem yapıldığı kaydedildi.

Reklam

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “22 Şubat Pazartesi gününden itibaren hafta içi saat 21:00-05:00 saatleri arasında, hafta sonu 26 Şubat Cuma akşamı saat 21:00’de başlayıp 1 Mart Pazartesi günü saat 05:00’e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamalarına uymayan 39 bin 604 kişiye 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu ve TCK’nın ilgili maddeleri kapsamında adli ya da idari işlem yapılmıştır. Salgınla mücadelemiz sona erip normalleşme sürecine geçinceye kadar temizlik, maske ve mesafe olmak üzere diğer kurallara uymayı sürdürmeliyiz. Aziz milletimize bu süreçte göstermiş olduğu sabır, fedakarlık ve anlayıştan dolayı teşekkür ediyoruz.”