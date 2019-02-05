Diken

Yaramazlara biraz batar!

22 milyon 865 bin 921

Trafiğe kayıtlı araç sayısı, 2018’de bir önceki yıla göre yüzde 2.91 artarak 22 milyon 218 bin 945’ten 22 milyon 865 bin 921’e çıktı.

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