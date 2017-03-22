22 Mart 2017

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Çavuşoğlu ABD’nin uçuşta elektronik cihaz yasağına tepkili: Yasaklamalarla bu iş olmaz
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD’nin İstanbul’un da aralarında olduğu 10 kentten kalkan uçaklarda yolcuların cep telefonundan büyük elektronik aletleri kabine almalarının yasaklanmasına tepki gösterdi.
Sarraf’a niyet, akademiye kısmet: Savcı Bharara üniversitede hukuk dersi verecek
17 Aralık yolsuzluk ve rüşvet soruşturmasının kilit ismi İran asıllı işadamı Rıza Sarraf davasının savcısı Preet Bharara, görevden alınmasının ardından mesleki hayatına üniversitede akademisyen olarak devam edecek.
‘Ankara katliamı’nda ilk: Kamu görevlilerinin ihmaline yönelik ön incelemeye izin çıktı
Ankara Garı’nda 100’ün üzerinde kişinin hayatını kaybettiği 10 Ekim katliamında dönemin Ankara Emniyet Müdürü Kadri Kartal ile güvenlik ve siyasi şube müdürünün sorumluluklarına ilişkin ön inceleme yapılmasına izin verildi.
Türkiye, Twitter sansüründe bir kez daha dünya lideri
Twitter’ın yayınladığı şeffaflık raporuna göre Türkiye, 2016’nın ikinci yarısında Türkiye hesap kapatma talebinde liderliğini korudu.
Tutuklu general: Komutan, ‘Darbede var mısınız, yok musunuz?’ diye sordu
Darbe girişimine ilişkin İzmir’de görülen davada savunma yapan eski Hava Teknik Okulları Komutanı Tümgeneral Ahmet Cural, bir komutanın kendisi ve beraberindeki generallere “Darbede var mısınız, yok musunuz?” diye sorduğunu söyledi.