22 Haziran 2017

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Gerekçe OHAL: CHP’nin Antalya’daki ‘adalet çadırı’ kaldırıldı
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun başlattığı ‘Adalet Yürüyüşü’ne destek vermek için Antalya’da kurulan ‘adalet çadırı’ OHAL gerekçe gösterilerek kaldırıldı.
Ülkücüler ‘Rabia heykeli’ne öfkeli: Kimse buraya bu ucubeyi dikemez
Düzce Ülkü Ocakları, Düzce Belediyesi’nin diktiği ‘Rabia heykeli’ne, “Sadece siyasi eyyamcılık için buraya dikilen bu ucube bir an önce kaldırılmalıdır. İster kendi cebinden yapsın, ister belediyenin kasasından yapsın, hiç kimse buraya bu ucubeyi dikemez” diyerek tepki gösterdi.
Siirt’te PKK saldırısı: Bir korucu hayatını kaybetti
Siirt’in Eruh ilçesinde PKK’lıların saldırısı sonucu bir korucu yaşamını yitirdi.
AP raportörü Piri: AB’nin referandum sonuçlarını kabul etmesi rahatsız edici
Avrupa Parlamentosu (AP) Türkiye Raportörü Kati Piri, Avrupa Birliği’nin (AB) referandum sonuçlarını kabul etmesinden rahatsız olduğunu söyledi.
15 Temmuz’da ‘beş tankı durduran kahraman’ akraba dayağıyla ‘gazi’ olmuş
Darbe girişiminin ardından adından ‘beş tankı durduran kahraman’ diye söz edilen Zafer Onaran’ın kavgada yaralandığı öne sürüldü.