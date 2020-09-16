22 Ağustos’tan beri 20 bin 94 kişi izolasyon koşullarını ihlal etti

22 Ağustos’tan bu yana yapılan 3 milyon 373 bin 336 denetim sonucu 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı tespit edildi. 9 bin 974 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandı. 178 işletmenin faaliyetleri geçici olarak durdurulduğu.

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İçişleri Bakanlığı’nın açıklamasında şöyle dendi: “Hayat Eve Sığar (HES) uygulaması veya 112, 155, 156 acil çağrı numaraları üzerinden vatandaşlarımızca bildirilen toplam 116 bin 291 ihbar/şikayetin yüzde 96,5’i olan 112 bin 216’sı kontrol edilmiş, toplamda ise (re’sen+ihbar/şikayet üzerine) 3 milyon 373 bin 336 denetim faaliyeti uygulanmıştır. Bu denetimler sonucunda; 20 bin 94 kişinin izolasyon koşullarına uymadığı, belirlenen kural ya da alınan tedbirlere uymayan; birinci ihlal kapsamında 40 bin 891 kişi/işletmenin uyarıldığı, ikinci ihlal kapsamında 9 bin 974 kişi/işletmeye idari para cezası uygulandığı, üç veya daha fazla ihlal kapsamında 178 işletmenin faaliyetlerinin geçici olarak durdurulduğu, tespit edilmiştir.”