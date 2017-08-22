22 Ağustos 2017
Yaramazlara biraz batar!
Dinar belediye başkanı, meclis üyeleri ve çok sayıda partili MHP’den istifa etti.
‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasında savunma yapan binbaşı, terör operasyonu yapılacağı söylendiği için MAK timi personelini kendisinin görevlendirdiğini söyledi. ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi ve iki polisin hayatını kaybetmesiyle ilgili üçü firari, 44’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına bugün Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada savunma yapan MAK tim komutanı binbaşı Taner Berber, 15 Temmuz’dan 10 gün sonra kendi […]
ABD’de yaklaşık 38 yıl sonra tam Güneş tutulması gerçekleşti.
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor…
Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak, ‘Tekirdağ rakısı’nın isim hakkını alabilmek için çalışmalara başladıklarını söyledi.