Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
                Reklamı Kapat    
   
     
   

SON HABERLER

‘Erdoğan’a suikast’ davasında binbaşı: MAK timini ben seçtim, ben görevlendirdim

  ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi davasında savunma yapan binbaşı, terör operasyonu yapılacağı söylendiği için MAK timi personelini kendisinin görevlendirdiğini söyledi. ‘Erdoğan’a suikast’ girişimi ve iki polisin hayatını kaybetmesiyle ilgili üçü firari, 44’ü tutuklu 47 sanığın yargılanmasına bugün Muğla 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam edildi. Duruşmada savunma yapan MAK tim komutanı binbaşı Taner Berber, 15 Temmuz’dan 10 gün sonra kendi […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...