Diken

Yaramazlara biraz batar!

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Dünya Kupası’na katılan Türkiye kökenli 22 futbolcunun hiçbiri Türkiye’de yetişmemiş.

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CHP’li Aksünger: Genel başkan ve yöneticiler sınıfta kaldı

Partisinin 24 Haziran seçimlerindeki performansını eleştiren CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, “CHP’nin genel başkanı ve yöneticiler sınıfta kaldı. Topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak” dedi.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...