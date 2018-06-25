Dünya Kupası’na katılan Türkiye kökenli 22 futbolcunun hiçbiri Türkiye’de yetişmemiş.
Yaramazlara biraz batar!
Denizli’de CHP Beyağaç İlçe Başkanı Salih Gündoğdu dahil 10 yönetici seçim sonuçlarının ardından istifa etti.
HDP’nin tutuklu cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş, olağanüstü hal (OHAL) koşullarına rağmen HDP’nin barajı aşmasını ‘büyük bir başarı’ diye niteleyerek ‘siyaseti çözüm alanına dönüştürmek için ellerinden geleni yapmaya devam edeceklerini’ söyledi.
Seçim sonrası Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nden (TÜSİAD) ilk açıklama geldi: “Seçim sonuçları ülkemize hayırlı olsun; şimdi toplumsal uzlaşma içinde reform zamanı.”
Avusturya’nın koalisyon ortağı Özgürlük Partisi’nden Johann Gudenus, Avusturya’da yaşayıp da Erdoğan’a oy verenlerin ‘Türkiye’ye gitmelerinin daha iyi olacağını’ söyledi.
Partisinin 24 Haziran seçimlerindeki performansını eleştiren CHP Parti Meclisi üyesi Erdal Aksünger, “CHP’nin genel başkanı ve yöneticiler sınıfta kaldı. Topluma açıklama yapmayarak, beklentileri yerle bir ettiler. Parti içi mücadele artık farklı bir mecraya taşınacak” dedi.