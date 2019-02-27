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Yaramazlara biraz batar!

214 milyon

Bankalararası Kart Merkezi (BKM) Genel Müdür Yardımcısı Cenk Temiz, Türkiye’nin kredi kartı sayısında Avrupa birincisi olduğunu söyledi.

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AYM’den Kavala’ya nispet gibi karar: 13 aylık duruşmasız tutukluluk, ihlaldir

Tutuklanmasının üzerinden 13 ayı aşkın zaman geçmesine rağmen mahkemeye çıkarılmayan Osman Kavala’nın yaptığı başvuruyu bir yılı aşkın süredir görüşmeyen Anayasa Mahkemesi (AYM), 13 aylık tutukluluğu süresince hâkim karşısına çıkarılmayan başka bir vatandaşın yaptığı başvuruda ihlal kararı verdi.

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