2100 yılına gelindiğinde 4.9 milyar hesapla ‘ölüler’ Facebook’u ele geçirecek

Öldükten sonra kullanıcıların sosyal medya hesaplarına ne olduğu son bir kaç yıldır tartışılıyor. Oxford araştırmacılarına göre 2100 yılına gelindiğinde Facebook’ta 4.9 milyar ‘ölü’ kullanıcı olacak.

Fotoğraf: Black Mirror 2. Sezon 1. Bölüm ‘Be Right Back’

The Guardian’da yer alan habere göre, Facebook bugünkü büyüme hızında devam ettiği takdirde 5 milyara yakın vefat etmiş kullanıcıya sahip ‘sanal bir mezarlığa’ dönüşürken, büyümesi dursa bile 2100 yılında 1.4 milyar ölü üyesi olacak. Bu senaryoya göre 2070 yılında Facebook’un ölü kullanıcılarının sayısı yaşayanları geçecek.

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YouGov tarafından yapılan bir araştırmaya göre ise sosyal medya kullanıcılarının yüzde 7’si hesaplarının öldükten sonra da açık kalmasını istiyor.

Dijital çağa ilişkin distopik senaryolarıyla tüm dünyada büyük beğeni toplayan Black Mirror dizisinin ikinci sezon birinci bölümünde ele alınan ‘öldükten sonra sosyal medya hesaplarına ne olacak’ sorusu yeni uygulamalarla kısmen yanıt buluyor. (Spoiler alert) Dizinin bu bölümünde erkek arkadaşını kaybeden bir kadın, yapay zeka sayesinde yas tutarken erkek arkadaşıyla konuşmaya ve iletişim kurmaya devam ediyor.

Siz de planınızı yapabilirsiniz

Öldükten sonra da arkadaşlarıyla ve ailesiyle iletişim kurmak isteyen sosyal medya kullanıcıları Replika ve Etermine gibi yapay zeka sohbet robotlarıyla bunu gerçekten yapabiliyor.

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Etermine sosyal medyadaki paylaşımlarınız üzerinden sizin düşüncelerinizi, anılarınızı, hikayelerinizi topluyor ve sizin gibi görünen ve davranan bir avatar yaratıyor. Hayatınızın geri kalanında da bu robotla konuştuğunuz sürece siz ve karakteriniz hakkında daha fazla bilgi ediniyor.

İngilizcede ‘Gittim Gitmedim’ anlamına gelen GoneNotGone uygulaması ise kullanıcıların ‘mezardan‘ mail gönderebilmesini sağlıyor. DeadSocial’ın ‘hoşçakal’ özelliği ise arkadaşlarınıza ve ailenize öldüğünüzü haber veriyor.

Dijital miras: Müzik kütüphanesi arkadaşa ‘bağışlanabiliyor’

Dijital ölümünüzü planlamak sadece sevdiklerinize mesaj göndermekten ibaret değil. Facebook, Twitter ve Netflix hesaplarınızın silinmesi, maillerinizin hacker’lara karşı korunması, müzik kütüphanenizi sevdiğiniz arkadaşlarınıza bağışlamak, ailenizin cloud hesabınızdan fotoğraflarınızı indirebilmesi ve dijitalde gizli kalmasını istediğiniz bilgilerin sır olarak kalmaya devam etmesi gibi unsurları kapsıyor.

Bu nedenle şimdiden birçok sosyal medya uygulaması öldükten sonra hesabınızla ilgili ne yapılacağı konusunda şimdiden plan yapma seçeneği sunuyor.