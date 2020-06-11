21 yıl kesinleşmiş cezası bulunan cezaevi firarisi yakalandı

İstanbul’un Bakırköy ilçesinde 15 ayrı suçtan hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi hükümlü yakalandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Bakırköy İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli bir polis memuru, izin gününde, Yeşilköy Mahallesi’nde ‘ibadethanelerden hırsızlık’ suçuna karışan bir kişiyi görünce yakaladı.

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Gözaltına alınan Kemal P.’nin (49) 15 ayrı suçtan 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası, 20 suçtan arandığı ve 2014’te cezaevinden firar ettiği belirlendi.

Şüphelinin, 2018’de Aya Stefanos Rum Kilisesi’nden, 2019’da özel bir liseden ve 2019’da Florya Camisi’nden yapılan hırsızlıkların faili olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal P. tutuklandı.