21 yaşındaki operatör, iş makinesinin devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, iş makinesinin devrilmesi sonucu 21 yaşındaki makine operatörü yaşamını yitirdi.
AA’nın haberine göre Kuzey ve Doğu Suriye Bölgesi sınır hattında örülen duvar inşaatında çalışan Mazlum Baran’ın kullandığı iş makinesi, beton blokları kaldırdığı sırada yan yattı.
Baran araç ile beton bloklar arasına sıkıştı.
Jandarma, 112 Acil Sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri, iki saatlik çalışma sonucunda Baran’ı sıkıştığı yerden çıkardı.
Baran’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.