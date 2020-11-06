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Yaramazlara biraz batar!

21 yaşındaki operatör, iş makinesinin devrilmesi sonucunda hayatını kaybetti

Şırnak’ın Silopi ilçesinde, iş makinesinin devrilmesi sonucu 21 yaşındaki makine operatörü yaşamını yitirdi.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre Kuzey ve Doğu Suriye Bölgesi sınır hattında örülen duvar inşaatında çalışan Mazlum Baran’ın kullandığı iş makinesi, beton blokları kaldırdığı sırada yan yattı.

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Baran araç ile beton bloklar arasına sıkıştı.

Jandarma, 112 Acil Sağlık,  AFAD ve itfaiye ekipleri, iki saatlik çalışma sonucunda Baran’ı sıkıştığı yerden çıkardı.

Baran’ın olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

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