21 yaşındaki milli tekvandocu Gamze Özdemir hayatını kaybetti

Türkiye Tekvando Federasyonu, 21 yaşındaki milli tekvandocu Gamze Özdemir’in hayatını kaybettiğini duyurdu.
AA’nın federasyonun açıklamasından aktardığına göre Ankara’nın başarılı sporcularından Türkiye’ye Balkan ikinciliği kazandırmış Gamze Özdemir, kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle 21 yaşında yaşamını yitirdi.
Federasyon Başkanı Metin Şahin yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Federasyonumuz Ankara bölgesi milli sporcularımızdan sevgili Gamze Özdemir’in yakalandığı kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere tekvando camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.”