Diken

Yaramazlara biraz batar!

21 yaşındaki milli tekvandocu Gamze Özdemir hayatını kaybetti

Türkiye Tekvando Federasyonu, 21 yaşındaki milli tekvandocu Gamze Özdemir’in hayatını kaybettiğini duyurdu. 

Fotoğraf: Türkiye Tekvando Federasyonu

AA’nın federasyonun açıklamasından aktardığına göre Ankara’nın başarılı sporcularından Türkiye’ye Balkan ikinciliği kazandırmış Gamze Özdemir, kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle 21 yaşında yaşamını yitirdi. 

Reklam

Federasyon Başkanı Metin Şahin yayınladığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi: “Federasyonumuz Ankara bölgesi milli sporcularımızdan sevgili Gamze Özdemir’in yakalandığı kelebek hastalığı (lupus) nedeniyle vefat haberini büyük bir üzüntüyle aldım. Merhumeye Allah’tan rahmet, başta Ego Spor Kulübü, antrenörü İlyas Uluyılmaz kardeşim olmak üzere tekvando camiasına, ailesine ve sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyorum.”

SON HABERLER

Oktay bütçe teklifini övdü: Geliri ikiye katlanan insanımızın bütçesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bütçe görüşmeleri sırasında CHP’ye çıkışarak şöyle konuştu: “Bu bütçeye ‘faiz bütçesi’, ‘haramzadelerin bütçesi’ diyenler, bu topraklara tek bir çivi çakmamış, bu ülkenin insanını yıllarca hor görmüş ve bu yüzden de milletimiz tarafından ebediyen muhalefetle görevlendirilmiş, muhalefete mahkum edilmiş olanlardır.”