21 yaşındaki mahpusun mektubuna izin verilmedi: Yalan yanlış ifadeler içeriyor

Balıkesir L Tipi Cezaevi, 21 yaşındaki mahpus Aysun Kaşdaş’ın mektubunu ‘yalan yanlış ifadeler içeriyor’ diyerek göndermesine izin vermedi.

Hapishane yönetimi mektubu ‘tamamen sakıncalı’ buldu.

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Bianet’ten Ayça Söylemez’in haberine göre Kaşdaş’ın mektubunda, 21 yaşında olmasına rağmen üç kez tutuklandığından, bu sürede eğitim hakkını kullanamadığından ve yargı sürecindeki hukuksuzluklardan bahsediliyordu. Mektupta, hapishanenin işleyişi veya hapishane yönetimiyle ilgili bir yorum bulunmuyordu.

Hapishane yönetiminin kararında hangi ifadelerin ‘sakıncalı’ bulunduğu belirtilmedi.

Hapishane müdürlüğünün 5 Aralık 2017 tarihli kararında, ‘yalan yanlış ifadeler içeren, görevlileri hedef gösteren’ ifadeler bulunması gerekçesiyle, kanundaki ‘Kurumun asayiş ve güvenliğini tehlikeye düşüren, görevlileri hedef gösteren, terör ve çıkar amaçlı suç örgütü veya diğer suç örgütleri mensuplarının örgütsel amaçlı olarak haberleşmelerine neden olan, kişi veya kuruluşları paniğe yöneltecek yalan ve yanlış bilgileri, tehdit veya hakareti içeren mektup, faks veya telgraflar tutukluya verilmez. Tutuklu tarafından yazılmış ise gönderilmez’ hükmü gereğince ‘tamamen sakıncalı’ görülen taahhütlü mektubun gönderilmemesine oybirliğiyle karar verildiği belirtildi.