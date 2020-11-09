21 yaşındaki Gamze sokakta ölü bulundu

Kahramanmaraş’ta, 21 yaşındaki Gamze Orçan’ın sokakta ölü bulunmasını şüpheli bulan savcılık soruşturma başlattı.
AA’nın haberine göre Merkez Onikişubat ilçesi Karacaoğlan Mahallesi 61. Sokak’taki bir evin önünde birinin hareketsiz yattığını gören çevre sakinleri, durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. Sağlık ekipleri, yerde yatan kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.
Polis ekiplerinin kimliğini belirlediği Orçan’ın cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi morguna kaldırıldı.
DHA, bir süre önce eşinden boşanarak ailesinin Karacaoğlan Mahallesi’ndeki evinde yaşamaya başlayan Orçan’ın astım hastası olduğunu, cansız bedeninin evinin önünde bulunduğunu yazdı.
Orçan’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacak.