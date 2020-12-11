21 yaşındaki Ceren Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti

Kocaeli’de Covid-19 tedavisi gören 21 yaşındaki lösemi hastası Ceren Ağum hayatını kaybetti.
Lösemi tedavisi gören Ağum, şikayetleri üzerine hastaneye giderek Covid-19 testi yaptırdı. Testi sonucu pozitif çıkınca tedaviye alındı.
Durumunun ağırlaşması üzerine Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde kaldırılan Ağum, 29 Kasım’da yoğun bakıma alınarak entübe edildi. Bir aydır sürdürdüğü mücadeleyi kaybeden Ağum, dün gece hayatını kaybetti.
Ceren Ağum’un cenazesi İstanbul’da toprağa verilecek.