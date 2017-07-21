Diken

Yaramazlara biraz batar!

   
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Darbe girişimi | 20 bakanlık personeli ve 34 eski medyacıya gözaltı kararı

  Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor… 10:30  Ankara başsavcılığı, kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli 34 kişi ve altısı halen görevde, diğerleri açığa alınmış veya ihraç edilmiş Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. 08.29 ‘FETÖ’nün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldığı ve aralarında ‘ByLock’ kullancılarının da […]

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...