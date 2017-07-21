21 Temmuz 2017
Yaramazlara biraz batar!
Kamu yayıncılığıyla sorumlu Anadolu Ajansı, Mescid-i Aksa’nın ibadete kapatılmasını protesto eylemlerini duyurduğu haberinde ‘sinagog saldırısı’na teşvik gibi bir fotoğraf kullandı.
Çözüm sürecinin sona ermesinin ardından, iki yıllık süreçte PKK ile çatışmalardaki can kaybı 2 bin 981.
Diken darbe girişiminin başladığı andan itibaren gelişmeleri gün gün aktarmayı sürdürüyor… 10:30 Ankara başsavcılığı, kapatılan medya kuruluşlarının eski personeli 34 kişi ve altısı halen görevde, diğerleri açığa alınmış veya ihraç edilmiş Orman ve Su İşleri Bakanlığı personeli 20 kişi hakkında gözaltı kararı çıkardı. 08.29 ‘FETÖ’nün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldığı ve aralarında ‘ByLock’ kullancılarının da […]
Kandilli Rasathanesi, Ege Denizi’nde 6.3 büyüklüğündeki depremin ardından Bodrum’da 10 cm’lik tsunami dalgası ölçüldüğünü duyurdu.
Habere göre yürürlükte anlaşmaların yanısıra planlama aşamasındaki projeler de kapsamda.