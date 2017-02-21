Diken

Yaramazlara biraz batar!

21 Şubat 2017

SON HABERLER

Demirtaş: Sur ve Cizre’de operasyonları yürütenler ‘darbeci’ olarak tutuklandı

Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, darbeci komutanların hükümetin yönetim zafiyeti içerisine girdiğini ispatlamak için sokağa çıkma yasağı olan birçok yerde orantısız güç kullandığını belirterek “MGK’ya yanıltıcı istihbari raporlar göndererek ordunun tanklarla şehirlere girmesini sağladılar. Ülkeyi adım adım darbe sürecine götürdüler” diye konuştu.

Diken 'Yılın Internet Gazetesi' ödülünü kazandı...