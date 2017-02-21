21 Şubat 2017

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Dışişlerinden ‘Sabrımızın sınırı var’ diyen İran’a: Bölge politikalarını gözden geçir
Türk Dışişleri Bakanlığı, İran Dışişleri Bakanı Sözcüsü Behram Kasımi’nin ‘sabırlı davrandıklarını ancak bunun da bir sınırı olduğu’ yönündeki sözlerine tepki gösterdi.
‘Evet’ en çok ‘Evet’çilere zarar verecek
‘Evet’çiler, liderlerine sormalı: Ne yetmedi?
İddianame kabul edildi: İTÜ’deki 35 ‘FETÖ’ şüphelisine 15’er yıl hapis istemi
İstanbul Teknik Üniversitesi’nde (İTÜ) ‘FETÖ’ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 35 şüpheli hakkında ‘silahlı terör örgütüne üye olmak’ suçundan 15’er yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.
Referandum ‘ayarı’: YSK, anket yasağına uymayan kanallara ‘dokunamayacak’
687 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’yle (KHK) referandum sürecinde ‘tek taraflı yayın’ın önünün açılmasının ardından, Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK), ‘anket yasağı’na uymayan özel radyo ve televizyonlara yaptırım uygulama yetkisi elinden alındı.
Demirtaş: Sur ve Cizre’de operasyonları yürütenler ‘darbeci’ olarak tutuklandı
Tutuklu HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, darbeci komutanların hükümetin yönetim zafiyeti içerisine girdiğini ispatlamak için sokağa çıkma yasağı olan birçok yerde orantısız güç kullandığını belirterek “MGK’ya yanıltıcı istihbari raporlar göndererek ordunun tanklarla şehirlere girmesini sağladılar. Ülkeyi adım adım darbe sürecine götürdüler” diye konuştu.