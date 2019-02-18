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Yaramazlara biraz batar!

21 ölüm korkutunca: 80 daireli blok boşaltılıyor

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde 80 daireli bir apartman bloku için çökme riski nedeniyle tahliye kararı verildi.

Fotoğraf: DHA

Kartal’da 6 Şubat’ta çöken Yeşilyurt Apartmanı’nda 21 kişinin ölmesinin ardından başlayan farkındalık sonrasında Türkiye’nin her yanında oturduğu binaların dayanıksız olduğunu ihbar edenleri konu alan çok sayıda haber geldi. Bunun son örneği, İstanbul’un Bahçelievler ilçesindeki Basın Sitesi’nden geldi. Sitedeki A Blok, yapılan tetkiklerin ardından risk taşıdığı gerekçesiyle boşaltılmaya başladı. 

80 daire ve 12 dükkandan oluşan 61 yaşındaki binadaki dükkanlar ve boş daireler mühürlendi. Diğer dairelerin de şubat ayı sonuna kadar tahliye edileceği öğrenildi. 

2000 yılında güçlendirme ruhsatı alan yapının iskanı var. Alınan ruhsata rağmen binanın neden güçlendirilmediği araştırılıyor.

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