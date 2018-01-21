21 Ocak 2018
Yaramazlara biraz batar!
Diyanet İşleri Başkanlığı, ’90 bin camide Afrin sınır ötesi harekâtının zaferle sonuçlanması için sabah ve yatsı namazlarında dua edileceğini’ bildirdi.
TSK’nın Afrin’deki PYD güçlerini hedef aldığı ‘Zeytin Dalı Harekatı’ ikinci gününde.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ‘Zeytin Dalı Harekatı’yla ilgili “Suriye rejimine yazılı bilgi verdik” dedi.
TSK, Afrin’de PYD’ye yönelik başlatılan operasyona ‘Zeytin Dalı Harekatı’ adını verdi.
Suriye hükümeti Türkiye’nin Afrin’e düzenlediği askeri harekatla ilgili Ankara tarafından bilgilendirilmediğini duyurdu.