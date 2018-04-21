21 Nisan 2018
Yaramazlara biraz batar!
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, tatil edilen Fenerbahçe-Beşiktaş maçı için, “Kumpas var” dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztürk Yılmaz’dan sonra İstanbul Milletvekili Didem Engin de cumhurbaşkanlığı ‘aday adaylığını’ açıkladı.
Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Şubat sürecinin sivil ayağına dair soruşturma dosyasını yeniden açtı. Üniversiteler, iş insanları, medya, sivil toplum kuruluşları ve yargı olmak üzere değişik kesimleri kapsayacak geniş bir soruşturma başlatan savcılık, kuvvet şüphe oluşan için isimler için operasyon emri verdi.
Dışişleri Bakanlığı, erken seçimin ‘özgür ve adil’ olarak düzenlenmesinin OHAL şartlarında zor olduğunu söyleyen ABD’ye yanıt verdi: “Millet iradesine müdahale.”