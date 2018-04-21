21 Nisan 2018

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 28 Şubat sürecinin sivil ayağına dair soruşturma dosyasını yeniden açtı. Üniversiteler, iş insanları, medya, sivil toplum kuruluşları ve yargı olmak üzere değişik kesimleri kapsayacak geniş bir soruşturma başlatan savcılık, kuvvet şüphe oluşan için isimler için operasyon emri verdi.